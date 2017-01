Arcade Fire lance une chanson qui semble viser Trump (vidéo)

TORONTO - Arcade Fire a lancé une chanson qui semble viser directement Donald Trump, une journée avant l'investiture du président élu.

Le groupe montréalais offre exclusivement la chanson I Give You Power sur le service d'écoute en continu Tidal.



Le leader du groupe Win Butler chante aux côtés d'une grande vedette de la scène soul, Mavis Staples, qui milite depuis longtemps pour les droits civiques.



« Je t'ai donné le pouvoir, chante l'artiste. Je peux te le reprendre. »



« Guette-moi », ajoute Staples sur une ligne de basse synthétisée.

Le clip de I Give You Power:



Il s'agit de la première pièce originale du groupe depuis la sortie de son réputé album Reflektor en 2013.



Le groupe a annoncé le dévoilement de la chanson sur les réseaux sociaux.



« Il n'a jamais été aussi important de se serrer les coudes et de prendre soin de chacun », ont écrit les membres du groupe et Mavis Staples.



La page Facebook d'Arcade Fire précise que les recettes de la chanson seront remises à un groupe de défense des droits de la personne aux États-Unis, l'Union américaine pour les libertés civiles.



Mavis Staples milite depuis longtemps. Dans les années 1970, elle faisait partie d'un groupe légendaire de gospel, les Staple Singers qui ont enregistré le succès I'll Take You There. Elle est revenue sous les feux de la rampe en 2007 en sortant un recueil de chansons liées au mouvement des droits civiques aux États-Unis, We'll Never Turn Back.



Win Butler milite pour diverses causes depuis longtemps. L'an dernier, alors qu'il disputait un match de célébrités lors du week-end de la partie des étoiles de la NBA, à Toronto, un animateur d'ESPN l'avait coupé lors d'une entrevue parce que le chanteur fulminait contre la politique américaine.



Arcade Fire doit lancer un nouvel album studio et entreprendre une nouvelle tournée au courant de l'année.