Après le soleil : neige, pluie et verglas au Québec

(98,5 FM) - À la suite d'un beau week-end relativement ensoleillé, les Québécois seront certainement un brin déprimés par cette pluie verglaçante qui tombera sur la province, dès dimanche soir.

Malheureusement, le printemps tarde à s’imposer. Malgré le soleil, les températures seront relativement froides en fin de semaine. Par exemple, il faisait -9 °C à Montréal, samedi matin. En ce qui concerne la métropole, le ciel se dégagera en fin de matinée en plus de voir la température grimper de quelques degrés.

Pour le reste du Québec, le soleil est au rendez-vous.

Dimanche, toutefois, une dépression venant du Texas va toucher la province, provoquant l’arrivée de nuages au cours de l'après-midi, puis un mélange de neige, de pluie verglaçante et de grésil au cours de la soirée.

Un avis de cocktail météo a d'ailleurs été émis par Environnement Canada.

Le météorologue Bruno Marquis incite les automobilistes à être très prudents sur les routes durant la soirée, particulièrement dans les Laurentides.

Par ailleurs, certains secteurs du centre du Québec pourraient recevoir des quantités substantielles de neige, lundi et mardi, soit de 5 à 15 centimètres. «L’est de la province, c’est-à-dire le Bas-du-Fleuve et une portion de la Gaspésie seront touchées par ces précipitations.»

Dans l'est de la province, on peut s'attendre à des températures plus froides, en dessous des normales saisonnières.

La région de Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean seront aussi touchés par de la neige.

Il faudra donc attendre jusqu’à mercredi pour assister à des éclaircies un peu partout au Québec, exception faite de l'est, qui sera touché un peu plus longtemps.

Quant à l’arrivée du printemps et ses températures plus clémentes, la patience est de mise. «Mercredi, ça devrait s’améliorer beaucoup, a souligné M. Marquis. À compter de jeudi, ça semble prometteur, avec des températures au-dessus des normales de saison de quelques degrés».

