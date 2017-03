Anthony Pratte: des propos annonciateurs?

(98,5 FM) - Quelques heures avant de s'en prendre mortellement à sa copine avec qui il était en situation de rupture, Anthony Pratte a publié deux messages troublants sur sa page Facebook.

Directrice générale de l’Entraide pour homme de la Vallée-du-Richelieu / Longueuil, Geneviève Landry est ébranlée au lendemain du décès de Daphné Boudreault, 18 ans, vraisemblablement tuée par son amoureux des deux dernières années, Anthony Pratte, 22 ans.

Alors que le couple était en situation de rupture, le jeune homme a exprimé sa frustration et sa rage via deux vidéos qu’il a publiées sur sa page Facebook mercredi matin.

Des signes avant-coureurs

Sans vouloir glorifier son geste allégué et les propos qu’il a tenus sur Facebook, Madame Landry estime qu’il est important de les entendre afin des mieux reconnaître les facteurs de risque qui peuvent mener un homme en détresse à agir de façon violente.

Selon l’intervenante qui a plus de 20 ans d’expérience à aider des hommes en détresse, les propos d’Anthony Pratte comportaient plusieurs signes avant-coureurs.

D’abord, le fait qu’il n’avait plus d’espoir, qu’il croyait que la relation ne pouvait plus être sauvée.

«Avant un homicide, il y a des facteurs de risque. On sait que la majorité des drames surviennent à la suite d’une rupture amoureuse ou lorsque l’homme n’a plus d’espoir de revenir. Un autre facteur de risque, c’est le dénigrement. Et il l’a cherchée. Ce que ça me dit, c’est qu’il est entré dans le harcèlement. Il était dans les ruminations et il avait de la misère à arrêter sa cassette noire», a-t-elle expliqué en entrevue avec Benoit Dutrizac.

D’autres facteurs de risque sont les sentiments de perte et d’échec et la déresponsabilisation qu'il a exprimés.

«Selon lui, c’était elle qui avait tout gâché. C’était juste de sa faute à elle et lui, c’est comme si il était blanc comme neige. Il se présente en victime alors qu’en dynamique de couple, on sait très bien que ça ne se peut pas.»

L’intrusion est un autre signe. Il a fouillé dans son cellulaire et ses médias sociaux.

L’importance de l’entourage

Même si elle déplore que les 25 organismes venant en aide aux hommes du Québec soient sous-financés, Madame Landry note que les hommes sont de plus en plus enclins à aller chercher de l’aide, souvent à la suggestion d’un proche, d’un professeur, d’un ami.

«Ce qu’il faut retenir, c’est que l’entourage a une importance primordiale. Quand un ami ou un proche leur dit d’aller consulter, ça fonctionne habituellement.»

Accusé

Anthony Pratte a été accusé du meurtre prémédité de son ex-conjointe, Daphné Boudreault, jeudi après-midi.