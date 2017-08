ALÉNA: Jean Charest est «inquiet et préoccupé»

Chrystia Freeland et Rex Tillerson à Washington mercredi 16 août (AP Photo/Susan Walsh)

(98,5 FM) - L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, ne voit pas comment le Canada pourrait sortir gagnant dans la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, a entamé les pourparlers avec les États-Unis mercredi du côté de Washington.

«Je suis inquiet et préoccupé au sens où c’est un enjeu important et l’administration Trump est imprévisible, a reconnu l'ancien chef libéral, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée. Nous sommes témoins de choses que nous n'avons jamais vues de notre vie et ça veut dire qu’il faudra composer avec M. Trump.»

Des changements, pas toujours positifs pour les Canadiens, vont assurément avoir lieu, prévient M. Charest.

Dans le dossier de la gestion de l'offre, par exemple, l'ancien premier ministre croit que le Canada n'aura d'autre choix que d'ouvrir une brèche au grand dam de l'industrie laitière.

Il croit par ailleurs que le mécanisme de règlement des différends pourra être sauvé, avec des «améliorations», et que Mme Freeland a eu raison de ne pas menacer de quitter la table si Washington exigeait son retrait.

«L’objectif ultime, c’est comment parvenir à une entente dans laquelle M. Trump va pouvoir dire: "J’ai gagné". Et que nous, les Canadiens, ainsi que les Mexicains, nous pourrons dire: "On n’a pas perdu".»

Il prédit également de longues et ardues négociations et il serait surpris qu'une entente soit conclue au début 2018, comme le souhaite l'objectif.

(Avec La Presse Canadienne)