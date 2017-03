Aéroport Montréal-Trudeau: «Ce n'est pas sécuritaire du tout»

(98,5 FM) - À la suite du reportage de J.E. diffusé mardi soir qui affirmait qu'il y avait des lacunes au niveau de la sécurité à l'aéroport Montréal-Trudeau, le président national du Syndicat des douanes et de l'immigration, Jean-Pierre Fortin, est inquiet de la situation.

Alors que de plus en plus d’attentats et de crimes violents surviennent dans les aéroports du monde, un reportage des journalistes de TVA Nouvelles, Félix Séguin et Maxime Landry, laisse croire que les autorités aéroportuaires montréalaises ne seraient pas à même de réagir rapidement en cas d’un tel incident.

Selon Jean-Pierre Fortin, président national du Syndicat des douanes et de l’immigration, les douaniers sont formés pour pouvoir utiliser une arme, mais celle-ci doit demeurer dans leur casier durant leur quart de travail.

«Nos douaniers ne seraient pas autorisés à intervenir et ils ne seraient pas armés. Ils ne peuvent pas aller se battre à mains nues si c’était une question de bombe, de terrorisme, de tireur fou sur les lieux de Dorval. Mais si on les autorisait à porter leur arme à feu, ils ont la formation d’intervenir», a-t-il expliqué en entrevue avec Benoit Dutrizac.

M. Fortin s’inscrit en faux contre les propos tenus par les responsables de Montréal-Trudeau qui indiquent que c’est l’un des aéroports les plus sécuritaires au pays.

«Je suis d’opinion que ce n’est pas sécuritaire du tout. Dans le cas d’une catastrophe, il n’y a aucun signe à l’heure actuelle qu’on serait prêt à intervenir de façon efficace. Même les policiers responsables dénoncent cette situation et le manque d’équipement.»

Patience cet été

M. Fortin a également indiqué que les gens qui voudront traverser la frontière canado-américaine cet été pour leurs vacances estivales ou qui s’envoleront outre-mer devront s’armer de patience.

«Une majorité de nos agents ont été mobilisés pour la situation de l’immigration actuellement, mais on n’a pas plus de ressource à Dorval (Montréal-Trudeau), à la frontière, pas nulle part au Canada. Les temps d’attente vont augmenter parce que tout ce qu’on fait, c’est de bouger les ressources», a-t-il affirmé.

Et il n’y a rien, selon lui, dans le récent budget fédéral qui va améliorer la situation.

«Rien, absolument rien. J’ai été sur plusieurs tribunes pour tenter de sensibiliser le gouvernement Trudeau pour qu’on ait une augmentation des ressources. On a même diminué de 200 annuellement parce que la capacité du Collège à produire des agents est de 300 annuellement, mais il y en a 500 qui quittent pour la retraite. Faut croire que pour le gouvernement et l’Agence des services frontaliers, tout baigne dans l’huile.»

Quant au nombre grandissant de réfugiés qui se pointent aux frontières canado-américaines, le douanier est préoccupé par la situation.

«Les répondants à travers le pays sont excessivement inquiets. On n’a aucune ressource pour traiter ces nouveaux immigrants. C’est huit heures par dossier pour les gens qui entrent.»