Adele recommence sa chanson aux Grammy Awards (vidéo)

(98,5 FM) - Si Adele a été exceptionnelle en ouverture de gala aux Grammys, sa deuxième performance de la soirée ne s'est pas passée comme prévu.

Interprétant la chanson « First Love » afin de rendre hommage à George Michael, la chanteuse a semblé éprouver des problèmes avec son oreillette. Environ 40 secondes après le début de la chanson, elle s'est arrêtée, prononçant quelques blasphèmes au passage.

« Je sais que c'est de la télévision en direct... Je suis désolée de blasphémer, et je suis désolée de recommencer. Pour lui, je n'ai pas le droit de rater mon coup. Je ne peux pas lui faire ça », a mentionné Adele.

"I'm sorry, I can't mess this up for him" -- Adele stops, and restarts her #GRAMMYs tribute to George Michael pic.twitter.com/76MRQHwe5Y