Adele partage son trophée avec Beyoncé (vidéo)

(Cogeco Nouvelles) - Alors qu'elle était sur la scène pour accepter le Grammy de l'Album de l'année pour «25», Adele en a surpris plus d'un quand elle a dit qu'elle ne pouvait accepter cet honneur.

Adele a remporté cinq prix dimanche lors de la 59e cérémonie des Grammy à Los Angeles.

Mais la chanteuse a profité de sa présence sur scène lorsqu'elle a gagné le prix pour l'album de l'année pour rendre un touchant témoignage à son idole, Beyoncé.

«Ce soir, gagner ce prix, c’est comme si je bouclais la boucle, mais je ne peux accepter ce trophée. En toute humilité, je suis vraiment reconnaissante.

«L’artiste de ma vie est Beyoncé et son album, Lemonade, est une oeuvre monumentale. Cet album est tellement bien monté, il est tellement beau, il transforme notre âme. Nous avons pu voir un autre côté de toi, un côté qu’on ne voit pas souvent. Et nous l’avons apprécié.

«Tous les artistes ici t’adorent. Tu es notre lumière et tu nous pousses, mes amis et moi ainsi que mes amis de race noire à se sentir forts. Tu nous pousses à nous tenir debout, à nous faire respecter. Je t’aime, je t’ai toujours aimé et je t’aimerai toujours.»

En larmes

Assise dans la première rangée, Beyoncé était en larmes tout au long du discours de la chanteuse britannique.

«Je t’aime, merci. Je t’aime», lui a-t-elle chuchoté.

Voyez le discours d'Adele et la touchante réaction de Beyoncé: