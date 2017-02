Accueil des yézidis: une preuve que la démocratie fonctionne, dit Ambrose

OTTAWA - Les démarches en cours pour accueillir 1200 réfugiés yézidis d'ici la fin de l'année devrait renforcer la confiance des Canadiens à l'égard de leur gouvernement à Ottawa, selon la chef intérimaire de l'opposition officielle, Rona Ambrose.

Alors que les citoyens sont de plus en plus désaffectés face à leurs institutions démocratiques, le fait que l'opposition et le gouvernement aient pu travailler ensemble pour aider les yézidis est une preuve que le système peut fonctionner, selon la chef conservatrice.

Ce n'était pas dans les priorités du gouvernement, mais il a changé de cap après la mobilisation de l'opposition et des Canadiens sur cet enjeu, a souligné Mme Ambrose, ajoutant que c'était «la bonne chose à faire».

La chef intérimaire a fait ces commentaires lors d'une entrevue avec La Presse canadienne en marge d'une conférence conservatrice qui avait lieu en fin de semaine et qui abordait notamment la question du populisme en politique. L'un des thèmes principaux portait d'ailleurs sur l'importance pour le gouvernement d'aller au-delà de ses priorités pour écouter les revendications des Canadiens.

Le fait que les conservateurs aient réussi à convaincre les libéraux sur l'enjeu des yézidis démontre que le gouvernement écoute vraiment.

La chef conservatrice a toutefois a incité le Canada à en faire davantage pour aider cette minorité kurde.