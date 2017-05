Abrogation d'Obamacare: première étape franchie pour Trump

WASHINGTON - Les républicains peuvent pousser un soupir de soulagement, après avoir réussi à faire adopter à la Chambre des représentants leur projet de loi devant remplacer l'«Obamacare». Le vote, qui a largement respecté les lignes de parti, a été de 217 voix contre 213.

La mesure doit maintenant être acheminée au Sénat. Plusieurs sénateurs entrevoient toutefois des changements importants au projet de loi.



Le vote à la Chambre des représentants s'était effondré en mars en raison de l'opposition de législateurs républicains conservateurs et modérés.



Les leaders républicains ont finalement recueilli assez d'appuis à la Chambre après avoir ajouté des fonds visant à aider les patients gravement malades à s'acquitter des frais médicaux.



Des démocrates ont affirmé que le projet de loi retirerait la couverture santé à des millions de personnes. Ils ont dit croire que les républicains en paieraient le prix lors des élections de mi-mandat, l'année prochaine.



M. Trump s'en était pris plus tôt aux démocrates qui s'opposaient à son projet de loi sur les soins de santé. Le président a écrit sur Twitter, jeudi, que les démocrates tentaient de relayer le «mensonge de l'Obamacare» en soutenant que les gens pouvaient «conserver leur médecin et leur plan d'assurance et que les cotisations baisseraient».



M. Trump a appelé les républicains à la Chambre des représentants à abroger et remplacer la loi adoptée sous l'administration Obama, disant que le nouveau plan serait excellent et réduirait les cotisations et les franchises.



À la Maison-Blanche, le président avait déclaré avoir espoir d'«une journée merveilleuse et d'un vote merveilleux» à la Chambre sur la loi sur les soins de santé.



Le projet de loi sur les dépenses adopté



Le Sénat a par ailleurs livré à Donald Trump la première réussite législative d'envergure de sa présidence, un projet de loi bipartite sur les dépenses de 1100 milliards $ US qui assurera le fonctionnement du gouvernement jusqu'en septembre.



Le vote à 79 contre 18 achemine l'imposant projet de loi à la Maison-Blanche bien avant l'échéance de vendredi, à minuit.



Les négociateurs ont laissé de côté les demandes de M. Trump pour un acompte sur le mur promis à la frontière avec le Mexique, mais la signature du président devrait permettre cinq mois de stabilité au coeur des luttes sur le mur et les dépenses militaires souhaitées par M. Trump, de même que sur les coupes dans des programmes intérieurs populaires.



La Chambre des représentants a adopté la mesure, mercredi, malgré l'opposition de 103 républicains.