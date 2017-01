7 prototypes épatants au Salon de l'Auto de Montréal

(98,5 FM) - Si vous n'êtes pas impressionné par les voitures de production du Salon de l'Auto de Montréal, vous serez servi par les prototypes en présentation. Le salon de 2017 présente pas moins de sept prototypes qui présentent des visions complétements différentes.

Si vous trouvez que les voitures de production du Salon de l’Auto de Montréal ne sont pas excitantes ou originales, vous serez servi par les prototypes en présentation. Pas moins de 7 prototypes, complètement différents les uns des autres, sont en présentation.

Mitsubishi présente le GT-PHEV, un VUS luxueux, 100% électrique qui pourrait bien devenir l’évolution du Outlander, la calandre étant inspirée du Outlander Sport présentement en vente.

Chez Acura, on présente le modèle Precision Concept, une voiture dessinée en Californie qui laisse possiblement entrevoir la direction que pourrait prendre le manufacturier, côté design.

Toyota prend la route de l’hydrogène avec la FCV Plus. Le design de ce concept transmet les avancées technologiques du véhicule ainsi que ses performances environnementales. Certainement le concept le plus original du salon.

À défaut de présenter un nouveau modèle de production cette année, Subaru présente la Subaru Crosstrek Concept, un véhicule qui mets l’emphase sur la possibilité d’explorer autant la route que le hors route et sur la plateforme globale Subaru qui assure une sécurité de classe mondiale.

Honda et Hyundai prennent l’avenue de la performance avec le prototype Honda Civic Type-R et la Hyundai RN30. La Type-R est basée sur la dernière génération de la Civic et promet des performances exceptionnelles à partir du moteur 2.0L turbocompressé. Le modèle de production suivra plus tard en 2017.

Pour sa part Hyundai présente le concept RN30 qui ne sera pas mis en production, mais qui affiche la direction que la compagnie va prendre pour le design de leur voiture sport. Comme la Civic, la RN30 est propulsée par un moteur 2.0L qui produit 375cv aux quatre roues. Le futur des voitures sports chez Hyundai est prometteur!

Pour terminer, Buick dévoile la Avista, un coupé au design fluide et élégant. Le concept n’est pas destiné à la production et se veut une étude de style. Une voiture de production dérivée de ce concept pourrait cependant voir la route un jour.