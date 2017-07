635 000 agressions sexuelles déclarées au Canada en 2014

OTTAWA - Les Canadiens ont déclaré plus de 635 000 agressions sexuelles en 2014, a indiqué mardi Statistique Canada, et les victimes de la grande majorité (87 pour cent) de ces agressions étaient des femmes.

Parmi les trois types d'agressions sexuelles mesurées dans le cadre de l'Enquête sociale générale (ESG) sur la sécurité des Canadiens, 7 agressions sexuelles sur 10 (71 pour cent) étaient des attouchements sexuels non désirés, 2 sur 10 (20 pour cent) étaient des attaques de nature sexuelle, et 1 sur 10 (9 pour cent) était une activité sexuelle à laquelle la victime ne pouvait pas consentir (p. ex. parce qu'elle était sous l'effet d'une drogue, de l'alcool ou manipulée).

Même taux qu'en 2004

Les résultats de l'enquête révèlent qu'environ 22 agressions sexuelles ont été commises pour chaque tranche de 1000 Canadiens de 15 ans et plus en 2014.

Le taux d'agressions sexuelles autodéclarées en 2014 n'a pas varié par rapport au taux observé 10 ans plus tôt en 2004. Il s'agit d'un contraste marqué par rapport à tous les autres types de crimes violents et sans violence mesurés au moyen de l'ESG sur la victimisation au cours de la même période.