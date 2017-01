500,000 personnes, surtout des femmes, manifestent contre Donald Trump

Écoutez le reportage :

WASHINGTON - Des foules de femmes déterminées à protester contre le nouveau président des États-Unis sont descendues dans les rues de la capitale américaine, Washington et dans de nombreuses autres villes du monde entier, samedi, pour montrer à Donald Trump qu'elles n'ont pas l'intention de se taire au cours des quatre prochaines années.

Les responsables municipaux estimaient que 500 000 personnes emplissaient le parc du National Mall, samedi matin - soit le double de leurs évaluations initiales. L'attroupement a très tôt laissé présager que la foule pourrait être plus nombreuse que celle de la veille, qui était venue assister à la cérémonie d'investiture de Donald Trump.

La manifestation des femmes n’est pas un événement confiné à Washington : dans la plupart des grandes villes américaines et dans plusieurs grandes villes dans le monde des manifestations semblables ont lieu.

Le message que veut lancer ces manifestations est que les droits des femmes sont des droits de la personne.

Environ 600 Canadiens — pour la plupart des femmes — ont fait le voyage en autobus pendant la nuit à destination de Washington, partant de Toronto, Montréal, d'Ottawa et de Windsor.

Plusieurs Canadiennes qui participaient à la marche de samedi ont confié à La Presse canadienne qu'elles avaient senti l'urgence d'intervenir dans la foulée des commentaires controversés lancés par Donald Trump durant la campagne électorale.

Bon nombre de femmes se sont senties marginalisées, a fait valoir Sadaf Jamal, une Canadienne de 38 ans qui a dit vouloir aider celles-ci à «se lever fièrement».

«Je suis une femme musulmane et c'est pourquoi je marche, parce que je veux donner le pouvoir aux femmes musulmanes», a-t-elle dit alors qu'elle était à bord de l'autobus parti de Toronto pour se rendre dans la capitale américaine.

«Pourquoi serions-nous marginalisées? Il n'y a rien de mal avec nous. Nous sommes des femmes talentueuses, courageuses. Nous pouvons être ce que nous voulons.»

D'autres Canadiennes désireuses de joindre le rassemblement de Washington ont toutefois été refoulés à la frontière, a indiqué une militante québécoise, Katina Binette, qui affirme avoir reçu un appel d'amies qui ont dû rebrousser chemin. Les trois, «jeunes dans la vingtaine» qui étaient dans un même véhicule, «n'ont aucun antécédent», a-t-elle précisé.

«On les a refoulées à la frontière (...) prenant leurs empreintes, leurs photos, leur demandant où ils allaient. Elles ont mentionné qu'elles allaient à la marche des femmes et (les agents) leur ont demandé s'elles étaient pour ou contre (le) président.»

Toutes trois sont restées coincées pendant une heure et demie à la douane, a rapporté Mme Binette, qui a aussi fait le trajet en voiture avec quatre autres personnes.

«C'est des personnes qui militent en plus: une coordonnatrice d'une organisation de défense des droits de la personne», a-t-elle dit au sujet de ses amies qui n'ont pas pu se rendre à la marche.

L’actrice militante America Ferrera a lancé la marche de samedi avec un appel à la résistance.

«C’est un programme de haine et de division qui a pris le pouvoir hier (vendredi), a-t-elle déclaré à la foule. Mais le président n’est pas les États-Unis, son cabinet et le congrès non plus : nous sommes les États-Unis.»

Rappelons qu’au cours de la campagne électorale une vidée dans laquelle Donald Trump se vantait de pouvoir harceler les femmes sans conséquence parce qu’il était une célébrité avait fait été rendu public.

avec la Presse canadienne, USA Today, cbsnews

