25 cm de neige d'ici mercredi?

(Cogeco Nouvelles) - La neige sera de retour demain dans le sud et le centre du Québec. Dès la matinée, on prévoit de la neige abondante et de la poudrerie de Montréal à Québec, et dans les régions plus au sud de ce corridor.

Les quantités pourraient dépasser 15 voire même 25 centimètres, particulièrement en Estrie et en Beauce.

Aux États-Unis, 45 cm de neige sont attendus aujourd'hui et demain dans les secteurs de Philadelphie, Boston et Washington.

Il y a une semaine, la température avait grimpé à 20 degrés Celsius dans ces régions.