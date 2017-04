2 mois de réparations pour l'A-25

SAINT-ROCH OUEST, Qc - Les usagers de l'autoroute 25 à la hauteur de Saint-Roch-Ouest, dans Lanaudière, devront prendre leur mal en patience: le tronçon affaissé, fermé depuis près d'une semaine, nécessitera deux mois de réparations.

Le ministre des Transports, Laurent Lessard, a convoqué les médias pour faire le point sur cet affaissement de la chaussée survenu le 7 avril dernier, qui a provoqué la fermeture de cette partie de l'autoroute dans les deux sens la semaine dernière.

Le ministère explique l'incident par «une crue printanière particulièrement abondante associée à des précipitations considérables».

«Je ne sais pas si ce sont les changements climatiques, mais depuis un certain temps, ce qu'on constatait dans la région, c'est qu'il y a beaucoup de pluie et qu'ils en annoncent encore. On va tenir (la population) au courant avec le 511, pour nous assurer qu'il y a une bonne compréhension et que (les automobilistes) puissent prendre d'autres directions lorsqu'ils ont à faire leurs déplacements», a indiqué le ministre.

M. Lessard a précisé que les équipes du ministère avaient constaté que les ponceaux à cet endroit étaient «plus dégradés que prévu» et que des dommages importants avaient été observés et forçaient donc la fermeture sur une plus grande période.

Les ponceaux situés en dessous de l’autoroute seront reconstruits en priorité afin de rétablir le plus rapidement possible la circulation, a indiqué le ministre. À la suite de ces travaux, trois ponceaux situés sous les bretelles d’accès entre les kilomètres 44 et 45 seront réalisés. La fin des travaux est prévue pour l'automne, mais M. Lessard a parlé d'une période d'au moins deux mois pour la fermeture complète de cette partie d'autoroute.

«On va démolir carrément l'infrastructure ici pour enlever les ponceaux et en remettre des plus gros», a-t-il précisé.

Le ministère travaille actuellement à la mise en place d’un chemin de détour reliant les bretelles d’entrée et de sortie de la direction nord. L’aménagement de ce chemin pourra se faire rapidement, a précisé M. Lessard. En direction sud, une option semblable est à l’étude.

Des rencontres de coordination seront prévues dans les prochaines semaines avec les préfets et maires de la région, mais aussi avec les producteurs agricoles, puisque les travaux d'épandage et de semence s'intensifieront dans le secteur au cours des prochaines semaines.

«La Sûreté du Québec est mise à contribution, pas nécessairement pour arrêter le monde, mais pour donner de l'information qu'il faut ralentir, qu'il faut faire attention, parce qu'il y a de nombreux usagers qui n'ont pas le choix de passer ici dans le coin», a souligné M. Lessard.

L'autoroute 25 sillonne la région de Lanaudière à partir de Saint-Roch-de-l'Achigan pour ensuite traverser l'île Jésus et l'île de Montréal avant de rejoindre l'autoroute 20, en Montérégie.