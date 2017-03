104 cm de neige à Bridgewater, NY!

(98,5 FM) - La ville de Bridgewater, près d'Albany, capitale de l'État de New York, a été la plus touchée par la tempête avec une récolte de 104 centimètres de neige.

Neuf personnes ont péri dans les états du nord-est américain, dont une adolescente de 18 ans dont le véhicule en a embouti un autre.

La tempête a provoqué de nombreuses fermetures d’écoles et l'annulation de milliers de vols, mais la ville de New York et la côte atlantique ont échappé au pire avec une quantité de poudre blanche beaucoup moins élevée que celle anticipée.