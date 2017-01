1000$ pour arrêter de fumer

(98,5 FM) - Un entrepreneur de Rivière-du-Loup a décidé d'encourager ses employés à arrêter de fumer.

Martin Ouellet, président directeur général de Conteneurs KRT à Rivière-du-Loup a décidé de promettre 1000 dollars à tous ses employés qui arrêteront de fumer au cours de la prochaine année.

«Moi-même ayant déjà fumé et arrêté en 2011, tout le monde connaît les bienfaits (d’arrêter de fumer) et comment on se sent à la suite d’un arrêt tabagique. Quand j’ai vu les publicités du Défi J’arrête, j’y gagne!, nous avons pensé que ce serait bien de joindre notre grande famille de Conteneurs KRT au défi», a expliqué Martin Ouellet en entrevue avec Marie-Claude Lavallée, mercredi.

Sur ses 17 employés, deux ont déjà pris la décision d’arrêter de fumer.

«J’ai un employé sur trois qui fume, je trouvais que c’était beaucoup. J’en ai déjà deux qui se sont inscrits et j’en suis fier. Et dans ceux qui reste, j’en ai des purs et durs, mais j’espère que lors des pauses du midi, ça va se jaser. Et J’espère aller en chercher quelques-uns.»

La somme de 1000 dollars sera remise comme suit aux employés participants :

-125$ après les six semaines de défi

-125$ après les trois premiers mois d’arrêt tabagique

-250$ après six mois d’arrêt tabagique

-500$ après un an d’arrêt tabagique

Un 1000 dollars qui se prend bien d’autant plus que la somme économisée en achat de cigarettes doit également être importante.

Pour plus d'informations, consultez le site du Défi J'arrête j'y gagne!